Израильский портал Mida опубликовал большой материал, посвященный грядущему повышению цен на электричество.
Объявление о предстоящем повышении тарифов шокировало израильскую публику - и это можно понять. Оплата счетов за электричество составляет существенную часть расходов израильской семьи. На это проблемы не кончаются - повышение цен на электричество потянет за собой подорожание многих товаров и услуг.
Теоретически, цена на продукт регулируется соотношением спроса и предложения. Если спрос растет, а предложение не меняется - цена на продукт растет. Это базисное уравнение современной капиталистической экономики, однако, вряд ли можно применить к израильскому рынку электричества.
В данном случае, Израильская Электрическая Компания опубликовала перечень причин, приведших к повышению тарифов. Наибольшее внимание среди них привлекло повышение цен на газ - из-за того, что цены в контракте между Электрической Компанией и производителями закреплены в долларах, а доллар в последнее время растет. Оппозиция сразу же стала трубить о “газовом ограблении” якобы намеренно устроенном в результате газовой сделки между властями и добытчиками.
Но повышение цен на газ привело только к частичному подорожанию (на 2,84%). Цена увеличивается еще на 2,82% из-за удорожания угля (из-за повышения пошлин на ввоз угля Электрическая Компания заплатит за уголь на 661 миллион шекелей больше, чем в прошлом). Цена повысится на 2,74% (510 миллионов шекелей) из-за использования “возобновляемой энергии” - на 2,18% из-за производства энергии на фотоэлектрических элементах и еще на 0,94% - из-за производства солнечной световой энергии.
Что такое солнечная световая энергия? Это, главным образом, солнечная электростанция в Ашалим, Негев. Уникальный проект: 50 тысяч зеркал прикреплены на гигантской спиральной башне. Бойлер с водой нагревается солнечной энергией и активирует турбину. Так это работает, когда есть солнце.
Что происходит ночью, или в облачный день? Бойлер нагревается газом. Таким образом, значительную часть времени Ашалим - просто газовая ТЭЦ. Сколько это стоит? - 88 агорот за киловатт, с привязкой к учетной ставке и с обязательством покупки по этой цене на протяжении 25 лет. Это - в четыре раза дороже энергии, производимой обычной ТЭЦ. Ашалим производит менее 2% энергии, потребляемой в Израиле. В дополнение ко всему этому башня в Ашалим ослепляет водителей на шоссе №40.
Тоже самое - с энергией на фотоэлектрических элементах. Государство Израиль подписало контракты с частными производителями, в которых цена достигает 120 агорот за киловатт. Сегодня цена - значительно ниже, около 20 агорот, но долгосрочные контракты уже подписаны - и это обойдется еще в 630 миллионов шекелей.
Главной проблемой солнечной энергии является тот факт, что на нее нельзя положиться. Потребитель включает электрический прибор тогда, когда ему это необходимо - а не тогда, когда выдался солнечный день. В этом отношении показателен пример Германии, вложившей десятки миллиардов евро в солнечную энергию (речь идет о стране, где солнце светит 10% времени) и за все свои жертвы получившей уровень производства энергии всего в 7%.
Также важным составным компонентом этого фиаско являются цены на уголь. Подорожал не сам уголь, но акцизы на него - они были увеличены на 2%. Почему подняли акцизы? - Из экологических соображений, уголь загрязняет окружающую среду. Повышение налога должно стать сигналом производителям - используйте меньше угля, переключайтесь на чистые альтернативы.
Но это, в израильской ситуации - полный абсурд. В Израиле частные производители не сидят и не топят печки углем, чтобы продать электроэнергию государству. В Израиле электроэнергию производит монополист - Израильская Электрическая Компания, принадлежащая государству. Она будет использовать уголь, независимо от того, поднялись цены на уголь или нет. Цена на уголь, таким образом, никак не повлияет на производителя - но она станет еще одним прямым налогом на граждан Израиля.
Все вышеописанное — симптомы побед движения "зеленых", характерные не только для Израиля, но и для всего западного мира. Мало кто доп последнего времени задумывался о радикальных идеологических основах этого симпатичного на первый взгляд движения, бойко "спасающего планету". А зря — в произведениях экофилософов можно найти потрясающие мысли о необходимости, ради "спасения", отказа не только от всех достижений современности, не только от идей Просвещения, но и от всего наследия западной цивилизации — вплоть до древнегреческого философа Платона. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Радикальный инвайронментализм и атака против рассудка".
Даже если все электричество в нашей маленькой стране будет производиться вообще без всяких вредных выбросов, это никак не отразится на глобальном климате. Теперь стоит задуматься - если мы должны платить такую высокую цену за то, чтобы ничего не изменилось, какую придется заплатить за то, чтобы что-то изменить? И, конечно же, не стоит забывать, с чего начались во Франции протесты “желтых жилетов” - с попытки увеличить цены на топливо с тем, чтобы субсидировать проекты зеленых.