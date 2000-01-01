Еврокомиссия подготовила план действий на случай Brexit
Еврокомиссия (ЕК) опубликовала план экстренных мер в случае выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) без соглашения ("жесткий Brexit").
Об этом в среду, 19 декабря сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.
"Мы приняли 14 экстренных мер, чтобы смягчить выход Великобритании (в случае "жесткого Brexit"). Эти меры затрагивают разные области, включая права человека, финансовые обязательства, транспорт, климат, экспорт товаров", - заявил еврокомиссар по вопросам евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе.
Согласно информации источников, странам-членам ЕС рекомендуется принять меры "по решению проблемы статуса проживания и социального обеспечения граждан Великобритании в Европе", ожидая взаимных шагов со стороны Лондона.
Однако, как отмечают источники, в пакете ничего не сказано о проблеме, связанной с границей между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после выхода Великобритании из ЕС.