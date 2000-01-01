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19.12 13:19   MIGnews.com

Лапид: Нетаниягу - не человек

Лидер Еш Атид Яир Лапид выступил в рамках Бизнес-Конференции Израиля.

Лапид обрушился с беспрецедентными нападками на главу правительства Биньямина Нетаниягу.

Лапида спросили, почему бытность его министром финансов у него не сложились отношения с Нетаниягу. Тот ответил: “Я могу поладить с любым человеком, при условии, что он - человек. Нетаниягу - не человек”.

на вопрос о том, будет ли он снова сидеть в одном правительстве с Нетаниягу , Лапид ответил: “Я не буду сидеть ни в каком месте, где есть обвинительное заключение против главы правительства. Спросите лучше его - будет ли он сидеть в моем правительстве, и тогда я вам отвечу, буду ли я сидеть в его”.

Лапид также похвалился тем, что пока был министром финансов, сократил цены на электроэнергию на 11%.


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