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Совбез ООН обсудит туннели `Хизбаллы` | Фото:19.12 11:41   MIGnews.com

Совбез ООН обсудит туннели "Хизбаллы"

Совет безопасности Организации Объединенных Наций соберется сегодня в Нью-Йорке, чтобы обсудить недавно обнаруженные туннели ливанской террористической группы "Хизбалла".

Об этом в среду, 19 декабря сообщает i24NEWS.

О проведении заседания попросили Израиль и США.

Иерусалим призвал орган ООН "использовать все свои средства" для уничтожения инфраструктуры "Хизбаллы" в Ливане после того, как представители ЮНИФИЛ подтвердили существование двух туннелей, подчеркнув, что речь идет о нарушении резолюции ООН, принятие которой когда-то положило конец Второй ливанской войне.

Посол Израиля в ООН Дани Данон призвал Совет Безопасности не только сделать все возможное для наказания и предотвращения деятельности "Хизбаллы", но и признать соучастие ливанских военных.

Данон в заявлении, опубликованном во вторник, сказал, что "Хизбалла" действует в сотрудничестве с ливанской армией, что является явным нарушением резолюции 1701. Ожидается, что посол Израиля представит материалы, подчеркивающие это сотрудничество, перед Советом.

Напомним, ранее израильские военнослужащие в рамках проведения операции "Северный щит" обнаружили уже четыре туннеля группы.


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