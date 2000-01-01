Иерусалим призвал орган ООН "использовать все свои средства" для уничтожения инфраструктуры "Хизбаллы" в Ливане после того, как представители ЮНИФИЛ подтвердили существование двух туннелей, подчеркнув, что речь идет о нарушении резолюции ООН, принятие которой когда-то положило конец Второй ливанской войне.
Посол Израиля в ООН Дани Данон призвал Совет Безопасности не только сделать все возможное для наказания и предотвращения деятельности "Хизбаллы", но и признать соучастие ливанских военных.
Данон в заявлении, опубликованном во вторник, сказал, что "Хизбалла" действует в сотрудничестве с ливанской армией, что является явным нарушением резолюции 1701. Ожидается, что посол Израиля представит материалы, подчеркивающие это сотрудничество, перед Советом.
Напомним, ранее израильские военнослужащие в рамках проведения операции "Северный щит" обнаружили уже четыре туннеля группы.