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Нетаниягу принял в своей резиденции президента Молдовы | Фото: Хаим Цах, GPO19.12 19:24   MIGnews.com

Нетаниягу принял в своей резиденции президента Молдовы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии в Иерусалиме с президентом Республики Молдова Игорем Додоном.

Премьер-министр поздравил президента Молдовы с его первым визитом в Израиль.
Нетаниягу принял в своей резиденции президента Молдовы | Фото: Хаим Цах, GPO
Стороны обсудили возможности двустороннего сотрудничества и укрепления отношений.

Видео: https://www.facebook.com/PMORUS/videos/336243103773746/?__xts__[0]=68.ARACSKOl3EzmvJNYlrGKlAcismDHahQ20u5U4XBaxkDJKon0sGV35Our-kBfh8zonFbIPjua1anp3TYPAtEGP1cMQwk8sbXgZ10VJ1wy1cOMXiq57-NxbG6BdjcC04QCZuTPLFiYtdAkMxFQikDrgtkFWOu4lxlhula4DRZ5o-w4XNGiI9AO8lMskiQyqvIVVGp8fVZS8g9pGcw1V8EecsC_tVSJHIJ_yZ1Nv3mcC4RPCHTl1gjB33JimTcdaVGqpGZI0VbqJJdv7hJLJvBX7Fkr2pGdj3wm8v3AeB7TJgWqwFp_-TmcrXC_UYh1wKsnDHKWXC-VbzSfcgZrWC-X0aQHip_TMYHGG7ANwg&__tn__=-R


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