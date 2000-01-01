19.12 19:24 MIGnews.com

Нетаниягу принял в своей резиденции президента Молдовы

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии в Иерусалиме с президентом Республики Молдова Игорем Додоном.Премьер-министр поздравил президента Молдовы с его первым визитом в Израиль.Стороны обсудили возможности двустороннего сотрудничества и укрепления отношений.