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Чехия думает ввести налог для Google, Amazon,Facebook,Apple 19.11 22:10   MIGnews.com

Чехия думает ввести налог для Google, Amazon,Facebook,Apple

Чешское правительство одобрило план по введению налога на интернет-гигантов, таких как Google, Amazon, Facebook и Apple.

Налог будет распространяться на компании с мировыми продажами на сумму более 750 млн евро и выручкой в ​​Чехии, превышающей 100 млн чешских крон (4,3 миллиона долларов США).

По оценкам министерства финансов, начиная с 2020 года налог может приносить около 5 млрд крон (216 млн долларов США) в год.

Правительственное решение все еще нуждается в одобрении в парламенте, пишет NYTimes.

В июле президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о 3% налоге на доходы технологических гигантов, таких как Facebook и Amazon. После этого Трамп пригрозил обложить пошлинами французское вино.


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