19.11 07:35 MIGnews.com

Иран продолжает строить стратегическую базу Имам Али

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Иран продолжает строительство военной базы Имама Али вдоль иракско-сирийской границы.Об этом говорится в отчете разведки, а израильская компания ImageSat International, ISI и Fox News рассказали, что объект частично разрушен в результате воздушных ударов в начале сентября, но сейчас восстанавливается, о чем свидетельствуют снимки со спутника наблюдения.Новые спутниковые кадры показывают восемь зон строительства или реконструкции, в каждой из которых могут скрываться грузовики и оборудование. Также контрольно-пропускной пункт.Изображения появились в то момент, когда Иран столкнулся с гражданскими беспорядками. Граждане страны массово вышли на улицы в знак протеста против постоянно растущей стоимости жизни, особенно в связи с ростом цены на топлива. В сообщениях утверждается, что в ходе этих акций протеста силы безопасности убили не менее 12 человек.В отчете также уточняется, что, хотя строительные работы были обширными, база все еще остается неактивной. По словам экспертов по безопасности, это был первый раз, когда иранские военные строили военный объект такого масштаба с нуля в Сирии.Ранее там была позиция американской армии. В последние месяцы много источников сообщали, что Израиль наносит удары по иранским военным объектам в Сирии и уничтожает сооружения, которые использовались для размещения оружия и войск.