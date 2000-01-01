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Венгрия заблокирует решение ЕС против законности поселений | Фото:19.11 21:46   MIGnews.com

Венгрия заблокирует решение ЕС против законности поселений

Венгрия заблокирует любую попытку 28 государств-членов Европейского Союза осудить решение США "не рассматривать израильские поселения как незаконные", сообщает The Times of Israel дипломатический источник.

Глава внешнеполитического ведомства блока Федерика Могерини вчера выступила с заявлением, в котором не было прямой ссылки на заявление госсекретаря США Майка Помпео по этому вопросу, но повторилось, что позиция "остается неизменной: вся поселенческая деятельность является незаконной по международному праву, и это подрывает жизнеспособность решения о двух государствах и перспективы прочного мира".

Пока не появилось никакого официального текста, так как министр иностранных дел Венгрии Петер Шиярто дает понять, что его страна наложит вето на любое подобное заявление.

В последние месяцы Будапешт несколько раз был в ссоре с Брюсселем по поводу ближневосточного мирного процесса. Правительство премьер-министра Виктора Орбана также заблокировало совместное заявление ЕС, осуждающее признание администрацией США Иерусалима в качестве столицы Израиля. В марте Венгрия стала первым государством-членом ЕС, открывшим дипломатическую миссию в Иерусалиме.


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