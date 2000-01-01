19.11 21:46 MIGnews.com

Венгрия заблокирует решение ЕС против законности поселений

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Венгрия заблокирует любую попытку 28 государств-членов Европейского Союза осудить решение США "не рассматривать израильские поселения как незаконные", сообщает The Times of Israel дипломатический источник.Глава внешнеполитического ведомства блока Федерика Могерини вчера выступила с заявлением, в котором не было прямой ссылки на заявление госсекретаря США Майка Помпео по этому вопросу, но повторилось, что позиция "остается неизменной: вся поселенческая деятельность является незаконной по международному праву, и это подрывает жизнеспособность решения о двух государствах и перспективы прочного мира".Пока не появилось никакого официального текста, так как министр иностранных дел Венгрии Петер Шиярто дает понять, что его страна наложит вето на любое подобное заявление.В последние месяцы Будапешт несколько раз был в ссоре с Брюсселем по поводу ближневосточного мирного процесса. Правительство премьер-министра Виктора Орбана также заблокировало совместное заявление ЕС, осуждающее признание администрацией США Иерусалима в качестве столицы Израиля. В марте Венгрия стала первым государством-членом ЕС, открывшим дипломатическую миссию в Иерусалиме.