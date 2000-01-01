19.11 21:14 MIGnews.com

Ривлин: нельзя называть депутатов-арабов "пятой колонной"

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Президент Реувен Ривлин завершил встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и переговорщиками партии "Ликуд" во вторник вечером, 19 ноября. Его офис заявляет, что они сообщили ему последние новости о переговорах по коалиции."Он [Ривлин] считает, что Государству Израиль нужно как можно более широкое правительство единства", - говорится в заявлении резиденции президента. Согласно заявлению, Ривлин "выразил свое отношение к недавним заявлениям против членов Кнессета и арабского населения" во время встречи.Нетаниягу делал все более и более пугающие предупреждения о правительстве меньшинства, при поддержке Объединенного арабского списка, законодателей которого он обвинил ранее на этой неделе в желании "уничтожить" Израиль.Хотя Ривлин считает, что некоторые комментарии арабских парламентариев "в отношении израильского общества, и в частности в отношении солдат ЦАХАЛа, являются серьезными, шокирующими и неприемлемым", он выступает против того, чтобы называть всех арабских законодателей "пятой колонной" и "угрозой" существованию страны."Президент сказал, что мы, суверены, живущие в нашей стране, еврейском и демократическом государстве Израиль, должны обеспечить равенство прав и уважительный и содержательный диалог со всеми израильтянами", - говорится в заявлении.