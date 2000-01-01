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Эрдоган сравнил систему в Турции с гитлеровской Германией | Фото:19.11 20:47   MIGnews.com

Эрдоган сравнил систему в Турции с гитлеровской Германией

Ближневосточный институт медиаисследований (MEMRI) сообщает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил предлагаемую "президентскую" систему правления, за которую он и его партия "Партия справедливости и развития (AKP)" агитировали перед выборами с режимом Гитлера.

"Есть такие примеры в современном мире и в прошлом. Если вы посмотрите на гитлеровскую Германию, вы увидите это там". Комментарии Эрдогана транслировались на телеканале Demirören Haber Ajansı (Турция).

Эта предложенная система была одобрена на референдуме в Турции в апреле 2017 года и была введена в действие после выборов в июне 2018 года.




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