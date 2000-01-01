19.11 20:14 MIGnews.com

Нетаниягу прибыл на встречу с президентом Ривлиным

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прибыл в резиденцию президента в Иерусалиме для встречи с президентом Реувеном Ривлином. Ярив Левин и Зеев Элькин, члены переговорной группы "Ликуда, также собираются принять участие во встрече.Нетаниягу встретится позже этим вечером с главой "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем, который должен до завтрашнего дня в полночь сформировать правительство.Пока Нетаниягу разговаривает с Ривлином, Ганц встречается в штаб-квартире в Тель-Авиве с Яиром Лапидом, вторым номером в партии. По сообщениям, Лапид и Ганц не согласны с тем, чтобы присоединиться к правительству единства с Нетаниягу.