19.11 19:32 MIGnews.com

Перец: мы не будем заседать в правительстве с Нетаниягу

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Глава левоцентристской партии "Авода" Амир Перец вновь заявил, что он и его партия не будут заседать в правительстве при премьер-министре Биньямине Нетаниягу. Заявление поступило на фоне финальной попытки сформировать правительство Бенни Ганцем."Мы обещали израильским гражданам перемены и надежду, и поэтому мы не будем заседать ни в одном правительстве, о котором говорит Нетаниягу", - пишет в Твиттере Амир Перец."Авода" ведет переговоры о коалиции с "Кахоль Лаван", причем ранее на этой неделе стороны заявили, что был достигнут "значительный прогресс" по ключевым вопросам в потенциальном правительстве.