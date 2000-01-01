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Амир Перец: не будут заседать в правительстве с Нетаниягу | Фото:19.11 19:32   MIGnews.com

Перец: мы не будем заседать в правительстве с Нетаниягу

Глава левоцентристской партии "Авода" Амир Перец вновь заявил, что он и его партия не будут заседать в правительстве при премьер-министре Биньямине Нетаниягу. Заявление поступило на фоне финальной попытки сформировать правительство Бенни Ганцем.

"Мы обещали израильским гражданам перемены и надежду, и поэтому мы не будем заседать ни в одном правительстве, о котором говорит Нетаниягу", - пишет в Твиттере Амир Перец.

"Авода" ведет переговоры о коалиции с "Кахоль Лаван", причем ранее на этой неделе стороны заявили, что был достигнут "значительный прогресс" по ключевым вопросам в потенциальном правительстве.


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