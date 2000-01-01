После решения США: в Кнессет выдвинут закон о суверенитете
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поддержал в понедельник вечером, 18 ноября, законопроект о суверенитете Израиля над долиной реки Иордан после того, как Соединенные Штаты фактически признали законность израильских поселений. Вашингтон объявил, что больше не рассматривает поселения как "несовместимые с международным правом".
Законопроект был предложен ранее в этом месяце депутатом от "Ликуд" Шарин Хаскель, но в то время шансы на его продвижение казались незначительными в свете политического тупика. Однако в понедельник Нетаниягу дал согласие на внесение законопроекта на рассмотрение в Кнессет в ускоренном порядке, сообщается во вторник на сайте Макор Ришон.
Во вторник утром Хаскель подтвердила в твиттере, что Нетаниягу поддерживает ее предложение. Она сказала, что объявление США было "возможностью продвинуть мой закон о суверенитете в Иорданской долине". Она добавила: "Я подала запрос на проведение голосования по этому закону уже на следующей неделе при поддержке премьер-министра. Я надеюсь, что партии, которые говорили о суверенитете [в долине реки Иордан], будут придерживаться своего слова".
Госсекретарь США Майк Помпео объявил в понедельник, что США смягчают свою позицию в отношении израильских поселений на Западном берегу. Этот шаг вызвал негодование и гнев в Палестинской администрации и был осужден многими другими странами.