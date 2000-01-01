19.11 16:06 MIGnews.com

Швеция закрыла дело против Джулиана Ассанжа

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По словам шведского прокурора, дело изнасилования против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который в настоящее время находится в тюрьме в Великобритании, было закрыто."Я хочу сообщить о своем решении прекратить предварительное следствие", - заявила на пресс-конференции заместитель главного прокурора Эва-Мари Перссон.Кристин Храфнссон, главный редактор WikiLeaks, в своем твиттере заявил, что теперь следует сосредоточиться на "угрозе", о которой Ассанж "предупреждал годами": "воинствующему преследованию Соединенных Штатов, которое противоречит Первой поправке".Сегодняшнее решение вытекает из постановления, вынесенного в июне шведским судом, о том, что Ассанжа не следует задерживать.Двумя месяцами ранее Ассанжу запретили более оставаться в посольстве Эквадора в Лондоне, где он скрывался с 2012 года. Он был немедленно арестован и в настоящее время отбывает 50-недельный срок в Великобритании.Он также борется с экстрадицией в США, где его обвиняют в публикации секретных документов.