19.11 16:00 MIGnews.com

Парламент Ливана снова перенес заседание: народ в гневе

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Парламент Ливана, осажденный разгневанными протестующими, во вторник, 19 ноября, во второй раз отложил заседание. На нем планировалось обсудить законопроекты, касающиеся коррупции. Сотни демонстрантов и сотрудников ОМОНа столкнулись за пределами госсобрания в Бейруте. Активисты также пытались блокировать конвои депутатов.Участники протеста скандировали призывы к революции и размахивали ливанскими флагами. "Этот парламент наш", - скандировала одна женщина через мегафон, в то время как другие стучали в кастрюли и сковородки. После того, как несколько партий заявили, что будут бойкотировать заседание, перед телекамерами появился чиновник парламента Аднане Дахер."Заседание было перенесено на дату, которая будет определена позже", - сказал он, сославшись на "исключительные условия, в частности условия безопасности". Демонстранты, еще больше разгневанные этим решением, заявили, что не допустят заседаний, которые проходят без контроля протестующих.