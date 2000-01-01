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Нетаниягу и Ганц встретятся за сутки до истечения мандата | Фото:19.11 15:12   MIGnews.com

Нетаниягу и Ганц встретятся за сутки до истечения мандата

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц проведут встречу, в 22:00 во вторник вечером, 19 ноября. Переговоры пройдут за 26 часов до истечения мандата Ганца на формирование правительства.

Источники из "Кахоль Лаван" подтвердили, что это будет первая политическая встреча между двумя лидерами с 27 октября, вскоре после того, как Ганц получил четырехнедельный мандат от президента Реувена Ривлина.

Встреча Нетаниягу и Ганца, скорее всего, состоится по просьбе лидера "НДИ" Авигдора Либермана, который был посредником между ними для создания правительства национального единства. Нетаниягу встречался с Либерманом второй раз за три дня во вторник утром в офисе премьер-министра в Иерусалиме.

"Это была хорошая и профессиональная встреча, и они продолжат свои усилия по формированию правительства единства", - говорится в совместном заявлении.

Радио KAN сообщило, что для того, чтобы привлечь Либермана в правительство, не давая ему того, что он хочет в вопросах религии и государства, Нетаниягу предложил бы ему министерства и комитеты Кнессета, которые контролировались "Яадут а-Тора" и "ШАС".

Нетаниягу и переговорная группа "Ликуда" встретятся с Ривлином во вторник в 19:15, до встречи с Ганцем. Ривлин настаивал на создании правительства единства и дал понять, что он против правительства меньшинства. Крайний срок - среда, 23:59.


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