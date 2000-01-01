Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Россия по поводу поселений: США ломают правовую базу | Фото:19.11 19:10   MIGnews.com

Россия по поводу поселений: США ломают правовую базу

Россия присоединилась к Египту, Иордании и Турции в осуждении США за изменение позиции по отношению к израильским поселениям в Иордании и Самарии.

С таким заявлением во вторник выступили в российском Министерстве иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что решение США подорвет мирные усилия между Израилем и палестинцами, а напряженность в регионе якобы будет усугубляться.

"Расцениваем данное решение Вашингтона как очередной шаг, направленный на слом международно-правовой базы ближневосточного урегулирования, который обострит и без того напряженную обстановку в палестино-израильских отношениях. Настоятельно призываем все вовлеченные стороны воздерживаться от шагов, способных спровоцировать новую опасную эскалацию в регионе и препятствующих созданию условий для возобновления прямых палестино-израильских переговоров", – заявили в МИД РФ.

Уточняется, что позиция России отражена в резолюции Совбеза ООН, согласно которой "создание Израилем поселений не имеет юридической силы, является нарушением международного права и одним из главных препятствий на пути к достижению палестино-израильского урегулирования на основе двухгосударственного принципа, а также к установлению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:14
Нетаниягу прибыл на встречу с президентом Ривлиным
19:32
Перец: мы не будем заседать в правительстве с Нетаниягу
19:11
Правозащитники: в Иране убиты больше 100 протестующих
18:30
Турция пойдет в наступление: Чавушоглу озадачил Россию
18:09
Палестинец угрожал смертью председателю поселения
17:48
Стратегический объект в Сорек: схватка китайцев и израильтян
17:34
ООН: Иран нарушил еще одно ограничение в ядерной программе
17:08
В Сербии обсуждают взятку сотрудника ГРУ сербскому агенту  
17:07
6 фактов про тактическую систему ПРО "Железный купол"
16:30
Офицера, убившего Соломона Теко, обвинят в халатности
16:29
Арабские подростки бросали камни в силы безопасности
16:06
Швеция закрыла дело против Джулиана Ассанжа
16:00
Парламент Ливана снова перенес заседание: народ в гневе
15:30
Иранцы использовали израильское приложение для протестов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus