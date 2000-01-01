19.11 19:10 MIGnews.com

Россия по поводу поселений: США ломают правовую базу

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Россия присоединилась к Египту, Иордании и Турции в осуждении США за изменение позиции по отношению к израильским поселениям в Иордании и Самарии.С таким заявлением во вторник выступили в российском Министерстве иностранных дел.Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что решение США подорвет мирные усилия между Израилем и палестинцами, а напряженность в регионе якобы будет усугубляться."Расцениваем данное решение Вашингтона как очередной шаг, направленный на слом международно-правовой базы ближневосточного урегулирования, который обострит и без того напряженную обстановку в палестино-израильских отношениях. Настоятельно призываем все вовлеченные стороны воздерживаться от шагов, способных спровоцировать новую опасную эскалацию в регионе и препятствующих созданию условий для возобновления прямых палестино-израильских переговоров", – заявили в МИД РФ.Уточняется, что позиция России отражена в резолюции Совбеза ООН, согласно которой "создание Израилем поселений не имеет юридической силы, является нарушением международного права и одним из главных препятствий на пути к достижению палестино-израильского урегулирования на основе двухгосударственного принципа, а также к установлению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке".