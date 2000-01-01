19.11 13:01 MIGnews.com

Охана: у прокуроров — опьянение властью

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Министр юстиции Амир Охана рассказал о том, почему уволил генерального директора министерства Эми Палмер.Охана выступал на конференции в Еврейском Университете Иерусалима.Охана сказал: “За тот короткий промежуток времени, который я работал в министерстве юстиции, я уволил того, кого считал генеральным директором Ципи Ливни. С моей точки зрения, она не способствовала тем изменениям, которые соответствуют моим взглядами на мир”.Палмер была уволена в июне. Тогда Охана говорил, что речь идет об "обычной ротации".Накал страстей вокруг этой должности объясняется тем, что генеральный директор Министерства юстиции будет членом комитета, который выберет следующего генерального прокурора Израиля. Каденция нынешнего, Шая Ницана, завершается в декабре этого года.Охана также вновь атаковал прокуратуру, заявив: “Следует выжечь это опьянение властью, это ощущение “Я и больше ничего”. Они могут творить все, что угодно, кто их тронет? Кто решится открыть расследование против них? Кто проверит эти сливы, которые мешают осуществлению правосудия? Кто решится проверить письма, направляемые судьям?”Речь идет о о мейле генерального прокурора Израиля Шая Ницана к бывшем работникам прокуратуры, занимающим важные посты в других государственных структурах и в частном секторе.Письмо, среди прочих, направлено бывшему высокопоставленному сановнику прокуратуры Узи Фогельману и несколькими авторитетными судьями - в том числе теми, к кому позднее могут попасть дела Биньямина Нетаниягу.Ницан объявил “мобилизацию” прокуроров, которые должны защитить доброе имя прокуратуры и “верховенство закона” в прессе против непрекращающихся атак и разоблачений со стороны правых.Ницан сообщает: “Я встретился с несколькими бывшим руководителями прокуратуры и провел консультации в связи с атаками в прессе против офиса государственной прокуратуры, о которых я очень сожалею. Я прошу всех, у кого есть такая возможность, появиться в прессе и дать разъяснения по этому вопросу”.Ницан также сообщил: "Мы пришли к выводу о том, что публике необходимо предоставлять релевантную информацию в реальном времени о деятельности государственной прокуратуры. Мы делали это в прошлом, но теперь будем делать чаще. ".Письмо сопровождается несколькими документами, цель которых ответить на жесткую критику в обществе по нескольким делам - в том числе, по делу о бывшем прокуроре Рут Давид и письмо суду с отказом открыть расследование о сливах в прессу по делам Нетаниягу.Охана также прокомментировал усилия по созданию правительства: “Если будет сформировано правое правительство с Либерманом, вероятность того, что я останусь во главе министерства высока, 90%, может больше. Но я уверен в том, что ни сценарий правительства единства, ни сценарий правительства меньшинства не осуществятся”.