20.11 00:18 MIGnews.com

Эрдоган-Трампу: от российских С-400 не откажемся

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Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил президенту США Дональду Трампу, что Анкара не собирается отказываться от приобретения российских систем ПВО С-400 в пользу американских систем Patriot.Об этом он проинформировал американского коллегу в ходе визита 13 ноября."Мы объяснили Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400", – сказал Эрдоган.По его словам, Анкара считает несправедливым ультиматум США по поводу поставки американских истребителей F-35.Встреча Трампа и Эрдогана состоялась 13 ноября в Белом доме. Они говорили о сотрудничестве и обсудили и двусторонние отношения. На следующий день Эрдоган объявил, что Анкара готова приобрести американских ЗРС на выгодных для себя условиях и использовать их вместе с российскими.Поставки ПВО С-400 начались в середине июля. Систему собираются полностью ввести в действие в апреле 2020 года.