19.11 13:57 MIGnews.com
Турция: одностороннее решение США - незаконно
Турция следом за Египтом и Иорданией осудила решение США признать поселения на Западном берегу законными.
Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел страны.
"Ни одно государство не стоит над законом, а односторонние решения не являются законными", – сказали в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Что примечательно, с подобным заявлением выступили МИД Египта и Иордании, отметив, что могут быть опасные последствия из-за смены позиции США.
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