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Турция: одностороннее решение США - незаконно | Фото:19.11 13:57   MIGnews.com

Турция: одностороннее решение США - незаконно

Турция следом за Египтом и Иорданией осудила решение США признать поселения на Западном берегу законными.

Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел страны.

"Ни одно государство не стоит над законом, а односторонние решения не являются законными", – сказали в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Что примечательно, с подобным заявлением выступили МИД Египта и Иордании, отметив, что могут быть опасные последствия из-за смены позиции США.


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