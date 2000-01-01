19.11 13:57 MIGnews.com

Турция: одностороннее решение США - незаконно

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Турция следом за Египтом и Иорданией осудила решение США признать поселения на Западном берегу законными.Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел страны."Ни одно государство не стоит над законом, а односторонние решения не являются законными", – сказали в турецком внешнеполитическом ведомстве.Что примечательно, с подобным заявлением выступили МИД Египта и Иордании, отметив, что могут быть опасные последствия из-за смены позиции США.