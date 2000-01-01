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Республиканцы о признании поселений: историческое событие | Фото:19.11 14:59   MIGnews.com

Республиканцы о признании поселений: историческое событие

Законодатели от Республиканской партии США поддержали заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Америка больше не будет рассматривать израильские поселения, как незаконные.

Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

"Несмотря на то, что я решительно поддерживаю решение о создании двух государств, считаю, что заявление администрации Трампа в конечном итоге будет способствовать миру", – сказал сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм.

Сенатор Техаса Тед Круз заявил, что также поддерживает этот шаг, отметив, что США слишком долго тянули с "признанием реальности, что Израиль имеет суверенитет над своими территориями".

"Администрация предприняла шаги, чтобы исправить это. Наши израильские союзники сами должны принять решение о том, что делать с их территориями. Сегодняшнее решение также делает еще один шаг в исправлении позорного наследия администрации Обамы и резолюции 2334 Совета Безопасности ООН", – отметил он.

Член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Ли Зелдин заявил, что администрация Обамы "нанесла удар в спину великому союзнику США – Израилю", позволив принять резолюцию Совбеза ООН, которая является антиизраильской и антиеврейской попыткой делегитимизировать страну и этнически очистить Иудею и Самарию.

Республиканская еврейская коалиция назвала решение администрации Трампа "историческим" и добавила, что оно демонстрирует произраильскую политику президента США.

"Это историческое решение администрации Трампа, в котором признаются реальные факты и необходимость мирного урегулирования между сторонами в конфликте. После долгого и тщательного анализа правительство США пришло к выводу, что израильские гражданские поселения не являются по своей сути незаконными по международному праву. Давно было ясно, что маркировка поселений как незаконных привела к остракизму Израиля и никак не способствовала переговорам", – сказано в сообщении.


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