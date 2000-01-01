Признание поселений: Кац приветствовал решение США
Министр иностранных дел Исраэль Кац приветствовал заявление госсекретаря США Помпео о легитимности еврейских поселений в Иудее и Самарии.
Об этом он заявил вечером, 18 ноября.
"Право еврейского народа на страну Израиля (Эрец Исраэль) непоколебимо", - подчеркнул министр.
Глава МИД также поблагодарил "за постоянную и неизменную поддержку Израиля администрацией Трампа, за обязательство укреплять связи между нашими народами, а также содействовать стабильности и процветанию Ближнего Востока. Это важное заявление является достойным ответом на решение Европейского суда против еврейских поселений и попыток бойкота государства Израиль".