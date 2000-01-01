19.11 12:05 MIGnews.com

Признание поселений: Кац приветствовал решение США

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Министр иностранных дел Исраэль Кац приветствовал заявление госсекретаря США Помпео о легитимности еврейских поселений в Иудее и Самарии.Об этом он заявил вечером, 18 ноября."Право еврейского народа на страну Израиля (Эрец Исраэль) непоколебимо", - подчеркнул министр.Глава МИД также поблагодарил "за постоянную и неизменную поддержку Израиля администрацией Трампа, за обязательство укреплять связи между нашими народами, а также содействовать стабильности и процветанию Ближнего Востока. Это важное заявление является достойным ответом на решение Европейского суда против еврейских поселений и попыток бойкота государства Израиль".