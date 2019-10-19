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Еврокомиссия призвала Британию поторопиться

🇪🇺🇬🇧 @EU_Commission takes note of the vote in the House of Commons today on the so-called #Letwin Amendment meaning that the #WithdrawalAgreement itself was not put to vote today. It will be for the UK government to inform us about the next steps as soon as possible. — Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) October 19, 2019

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В субботу, 19 октября, палата общин британского парламента проголосовала за поправку, которая предусматривает отсрочку Brexit даже в том случае, если законодатели утвердят проект соглашения.За соответствующее решение проголосовали 322 депутата, против – 306. Документ обязывает премьер-министра Бориса Джонсона написать письмо в Брюссель с просьбой продлить срок действия Brexit до 31 января 2020 года.Таким образом, сделка с ЕС не будет утверждена, пока палата общин не примет все необходимые законы. Ожидается, что правительство представит законопроект на следующей неделе.В свою очередь, Европейская комиссия призвала Великобританию как можно быстрее проинформировать Брюссель о дальнейших шагах."Еврокомиссия принимает к сведению сегодняшнее голосование в Палате общин по так называемой поправке Летвина, означающей, что само соглашение о выходе сегодня не было поставлено на голосование. Правительство Великобритании должно сообщить нам о следующих шагах как можно скорее", – написала пресс-секретарь ЕК Мина Андреева в Twitter.Отметим, что ранее Великобритания и Европейский Союз договорились о новом соглашении по Brexit.