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Еврокомиссия призвала Британию поторопиться | Фото:20.10 00:20   MIGnews.com

Еврокомиссия призвала Британию поторопиться

В субботу, 19 октября, палата общин британского парламента проголосовала за поправку, которая предусматривает отсрочку Brexit даже в том случае, если законодатели утвердят проект соглашения.

За соответствующее решение проголосовали 322 депутата, против – 306. Документ обязывает премьер-министра Бориса Джонсона написать письмо в Брюссель с просьбой продлить срок действия Brexit до 31 января 2020 года.

Таким образом, сделка с ЕС не будет утверждена, пока палата общин не примет все необходимые законы. Ожидается, что правительство представит законопроект на следующей неделе.

В свою очередь, Европейская комиссия призвала Великобританию как можно быстрее проинформировать Брюссель о дальнейших шагах.

"Еврокомиссия принимает к сведению сегодняшнее голосование в Палате общин по так называемой поправке Летвина, означающей, что само соглашение о выходе сегодня не было поставлено на голосование. Правительство Великобритании должно сообщить нам о следующих шагах как можно скорее", – написала пресс-секретарь ЕК Мина Андреева в Twitter.


Отметим, что ранее Великобритания и Европейский Союз договорились о новом соглашении по Brexit.


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