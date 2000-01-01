19.10 20:10 MIGnews.com

Германия становится заложницей в сирийском конфликте

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Турки и сирийские курды, которые живут за пределами своих стран, становятся участинками конфликта, который усугубился после вторжения Турции в Сирию. Германия стала серьезным поле битвы между двумя народами.Комиссар по интеграции Германии Аннетту Видманн-Мауз заявила о насилии в немецких городах. "Мы несем ответственность за то, чтобы конфликт в регионе не стал конфликтом в нашем обществе", - сказала она в интервью газете "Функе". Из примерно трех миллионов человек, имеющих турецкое гражданство или корни, проживающих в Германии, около миллиона из них - курды."Мы сидим на пороховой бочке в Германии, - сказал турецкий эксперт Бурак Копур телекомпании ZDF, - эти эмоции здесь нельзя рассматривать отдельно от политических событий в Турции, которые отражаются в Германии".В субботу около 15 000 прокурдских демонстрантов выйдут на улицы в Кельне, аналогичные демонстрации запланированы в других европейских городах.Немецкая полиция объявила о повышенной готовности отразить любое насилие в связи с протестами против турецкого наступления после столкновений в в западном городе Херне. Тогда во время протеста турки показали курдским демонстрантам жест, принадлежащий турецким националистам. После этого началась драка, в результате которой пятеро человек получили ранения.