Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Турция угрожает `размозжить головы` курдским солдатам | Фото:19.10 19:07   MIGnews.com

Турция угрожает "размозжить головы" курдским солдатам

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 19 октября, предупредил, что Турция "размозжит головы" курдских сил, если они не покинут, так называемую, зону безопасности вдоль границы в рамках соглашения, заключенного при посредничестве США.

Если этого не произойдет к вечеру вторника, "мы начнем с того места, где остановились, и продолжим сокрушать головы террористов", - сказал Эрдоган. Турция согласилась приостановить наступление Сирии на пять дней и завершить штурм, если курды выведут силы из предполагаемой безопасной зоны.

Эрдоган также представил некоторые детали своих переговоров с американцами, добавив, что Анкара согласилась на 120-часовой срок после его первоначального требования о перемирии на "одну ночь". "Если обещания, данные нашей стране, не будут выполнены, мы не будем ждать и возобновим операцию", - сказал он.

Турецкий лидер сказал, что он также проинформировал президента США Дональда Трампа о позиции Анкары во время телефонного звонка в пятницу. Эрдоган должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным на черноморском курорте Сочи в следующий вторник.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:32
Заключенный тюрьмы "Аялон" совершил самоубийство
20:10
Германия становится заложницей в сирийском конфликте
19:24
Поселенцы ранили троих палестинцев на Западном берегу
18:20
Беременная женщина и её дочь погибли в аварии под Бен-Шемен
17:49
Израильские ученые: мозг защищает нас от мыслей про смерть
17:06
Серьезная авария у развязки Бен-Шемен - видео
16:48
Рекордное количество израильтян приехали в анклав Цофар
16:26
Курды и Турция обвинили друг друга в нарушении перемирия
16:03
Каталонский лидер призвал к переговорам с Испанией
15:33
Миллионы паломников в Ираке выступили против Израиля
15:27
Россия нанесла мощные авиаудары в Сирии
15:08
На борту самолета из Таиланда скончался ребенок из Израиля
14:58
Прорыв дамбы под Красноярском: число жертв увеличилось
14:29
Насралла о массовых протестах в Ливане: у нас мало времени
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus