19.10 19:07 MIGnews.com

Турция угрожает "размозжить головы" курдским солдатам

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Президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 19 октября, предупредил, что Турция "размозжит головы" курдских сил, если они не покинут, так называемую, зону безопасности вдоль границы в рамках соглашения, заключенного при посредничестве США.Если этого не произойдет к вечеру вторника, "мы начнем с того места, где остановились, и продолжим сокрушать головы террористов", - сказал Эрдоган. Турция согласилась приостановить наступление Сирии на пять дней и завершить штурм, если курды выведут силы из предполагаемой безопасной зоны.Эрдоган также представил некоторые детали своих переговоров с американцами, добавив, что Анкара согласилась на 120-часовой срок после его первоначального требования о перемирии на "одну ночь". "Если обещания, данные нашей стране, не будут выполнены, мы не будем ждать и возобновим операцию", - сказал он.Турецкий лидер сказал, что он также проинформировал президента США Дональда Трампа о позиции Анкары во время телефонного звонка в пятницу. Эрдоган должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным на черноморском курорте Сочи в следующий вторник.