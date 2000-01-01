Рекордное количество израильтян приехали в анклав Цофар
В субботу, 19 октября, 150 израильтян посетили участок пограничной земли Цофар, который Иордания пообещал "вернуть" на следующей неделе. Анклав десятилетиями обрабатывали израильские фермеры.
"Есть ощущение, что многие израильтяне хотят воспользоваться последним шансом посетить эти земли", - заявил в администрации анклава в интервью 13 каналу. В последние годы напряженность в отношениях между Израилем и Иорданией обострилась из-за таких вопросов, как оспариваемый статус Иерусалима и его святых мест.
В пятницу лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц провел митинг в Наараиме и призвал к развитию отношений с Иорданией. "Я знаю, что король Абдулла выходец королевского дома благородства, уважения и мира. Как и его отец, я уверен, что он понимает, что очень важно продолжать сотрудничество с нами во имя мира", - сказал Ганц.
"Я обещаю, что когда я возглавлю Государство Израиль, я сделаю все от меня зависящее, чтобы укрепить мирное соглашение с Иорданией и продвинуть отношения с Иорданией вперед", - сказал Ганц, согласно сайту новостей Walla.
Ганц заявил, что он улучшит связи с Иорданией с помощью совместных инфраструктурных проектов, а также с помощью политических усилий по обеспечению безопасности: "Чтобы превратить область, в которой мы живем, наряду с Иорданией, в область сотрудничества, нам нужно расширять наши связи с Иорданией и другими арабскими странами", - сказал политик.