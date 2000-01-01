19.10 16:03 MIGnews.com

Каталонский лидер призвал к переговорам с Испанией

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Региональный глава Каталонии за независимость Ким Торра призвал в субботу, 19 октября, к переговорам с центральным правительством Испании после пяти дней беспорядков. Протесты начались после вынесения приговора ряду каталонских политиков."Мы призываем исполняющего обязанности премьер-министра испанского правительства сесть за стол переговоров", - сказал Торра журналистам, добавив, что насилие на этой неделе не отражает мирный характер движения за каталонскую независимость. "Насилие никогда не было и никогда не будет нашим способом достижения цели, ни в Барселоне, ни в Таррагоне, ни в Лериде, ни в Жироне", - сказал он.В пятницу Барселона пережила бурю городских беспорядков: протестующие в масках перекрыли дороги пылающими мусорными баками и бросали камни в силы безопасности. Полиция ответила дымовыми гранатами и слезоточивым газом.Органы здравоохранения сообщили, что 182 человека по всему региону получили ранения, в том числе 152 человека в Барселоне. Около 17 полицейских также нуждались в лечении. Полиция заявила, что арестовала 54 человека.Торра ранее на этой неделе заявил, что Каталония должна провести новое голосование за независимость от Испании. В субботу он заявил, что "волю народа будут уважать". "Мы пойдем так далеко, как хотят жители Каталонии", - сказал он.