19.10 15:33 MIGnews.com

Миллионы паломников в Ираке выступили против Израиля

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Миллионы паломников отправились в субботу, 19 октября, пешком в иракский город Кербела для шиитского паломничества Арбаин, которое считается крупнейшим собранием людей в мире. Таким образом мусульмане отмечают годовщину смерти шиитского святого в 7-м веке, Хусейна ибн Али – внука пророка Мухаммада и третьего шиитского имама.Народное ополчение патрулировало дороги, ведущие в город, и сопровождало иранских паломников от границы, обеспечивая безопасность от суннитских группировок. Демонстрации проходили в Ираке в течение семи дней и сопровождались политическими заявлениями.Напомним, что в недавних протестах в Ираке погибли более 100 человек и тысячи были ранены. Последователи Муктады ас-Садра пошли к Кербеле, скандируя: "Нет Америке, нет Израилю, нет коррупции" и "Багдад свободен, коррупция должна исчезнуть!"В своем заявлении, посвященном празднованию, премьер-министр Адель Абдул Махди поклялся "противостоять с силой и решимостью всем формам коррупции и добиться справедливости". Паломники устремились к Кербеле пешком от городов Наджаф, расположенных в 70 километрах от Багдада, в 90 километрах к северу.Паломничество, известное по-арабски как Зиара, отмечает годовщину 40-го дня траура после смерти внука пророка Мухаммада Хусейна в 7-м веке от рук Омейядов в битве при Кербеле. Город принял от 10 до 20 миллионов посетителей во время этого мероприятия в последние годы. Заместитель министра внутренних дел Ирана Хоссейн Золфагари заявил, что более 3,4 миллиона иранцев посетили Ирак и 2 миллиона из них вернулись.