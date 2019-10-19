19.10 14:29 MIGnews.com

Насралла о массовых протестах в Ливане: у нас мало времени

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Лидер "Хизбаллы" Сайед Хасан Насралла после двухдневных протестов в Ливане заявил, что поддерживает правительство страны.Об этом сообщает The Jerusalem Post.По словам Насраллы, для формирования нового правительства потребуется "год или два", а времени в стране мало. А любой налог, наложенный на бедных, заставит его призывать сторонников идти на улицы."Если "Хизбалла" ответит на требования, призывающие участвовать в демонстрациях, она не отступит до тех пор, пока наши требования не будут выполнены, даже если нам придется месяцами оставаться на улицах. Те, кто избежал ответственности, должны предстать перед судом, особенно те, кто поставил страну в сложное положение", – сказал Насралла.Отметим, что массовые антиправительственные протесты вспыхнули в Ливане из-за запланированного повышения налогов и коррупции. В частности, ливанское правительство объявило о введении сбора на пользование мессенджерами, как WhatsApp, для осуществления телефонных звонков. Сбор должен был составлять в пересчете 0,20 доллара в день.В ходе маршей произошли столкновения между полицией и участниками акций. По данным МВД Ливана и Красного Креста, во время беспорядков 18 октября ранения получили 60 полицейских и больше 100 демонстрантов. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ. Демонстранты во многих городах сооружали баррикады на улицах, которые потом поджигали.