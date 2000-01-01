Активистам BDS может грозить тюремное заключение

Законопроект, поддержанный членом Кнессета от партии "Ликуд" Анатой Берко, направлен на расширение существующих законов, касающихся действий против государство.
По словам Берко, необходимо привлечь к ответственности "всех, кто вредит інтересам Израиля, отношениям между Еврейским государством и другой страной, организацией или учреждением".
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действие закона должно распространиться на всех, кто принимает активное участие в движении, целью которого является бойкот Израиля или израильской продукции.
Комитет министров по законодательству планирует обсудить законопроект на своем следующем заседании в воскресенье.