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Активистам BDS может грозить тюремное заключение | Фото:19.10 09:51   MIGnews.com

Активистам BDS может грозить тюремное заключение

Министры намерены обсудить законопроект, предусматривающий тюремное заключение для лиц, которые активно поддерживают бойкот Израиля на международном уровне, на срок до семи лет.

Об этом в пятницу, 19 октября сообщает The Times of Israel.

Законопроект, поддержанный членом Кнессета от партии "Ликуд" Анатой Берко, направлен на расширение существующих законов, касающихся действий против государство.

По словам Берко, необходимо привлечь к ответственности "всех, кто вредит інтересам Израиля, отношениям между Еврейским государством и другой страной, организацией или учреждением".

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действие закона должно распространиться на всех, кто принимает активное участие в движении, целью которого является бойкот Израиля или израильской продукции.

Комитет министров по законодательству планирует обсудить законопроект на своем следующем заседании в воскресенье.


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