Россия поставила в Сирию модифицированные модели С-300
Источник в Министерстве обороны России сообщил журналистам, что Москва поставила в Сирию три дивизиона С-300ПМ-2.
"В Сирию были поставлены зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300ПМ-2. "Сирийские" С-300ПМ-2 и С-300ПМУ-2, которые были поставлены Ирану, - это разные комплексы. Система ПМ-2 - версия, созданная для Вооруженных сил России. Автоматическая система управления экспортного ПМУ-2 не позволяет ей взаимодействовать с российскими средствами ПВО, которые также были переданы Сирии", - сообщил "Известиям" источник в Министерстве обороны РФ.
Однако собеседник издания опроверг опасения о том, что этими системами будут управлять иранские военные в Сирии. К зенитно-ракетным установкам, по его словам, иранцы не привыкли, ранее они работали с С-300, которые отличаются от тех, которые поставлялись в Сирию до этого, поэтому иранские военные не привыкли с ними работать.