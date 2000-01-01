США предлагают вознаграждение за разыскиваемого террориста
Соединенные Штаты в четверг предложили вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за поимкулидера "Аль-Каиды" Халида Батарфи, ранее призывавшего мусульман к осуществлению атак на евреев и американских граждан любыми средствами и в любой стране мира.
Родившийся в Саудовской Аравии Батарфи является ветераном джихадистских бойцов, которые поддерживали движение "Талибан" в Афганистане, и он стал главным лидером "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове, которую Вашингтон считает самой опасной террористической организацией.
По данным издания, США внесли имя Батарфи в список террористов, разыскиваемых в глобальных масштабах после того, как он в январе этого года опубликовал видеозапись, содержащую призывы к терактам.
"Мусульмане внутри оккупированной земли должны убивать каждого еврея и использовать против него какое-либо оружие", - сказал он.
Кроме этого, американская сторона увеличила с пяти до десяти миллионов долларов США вознаграждение за поимку террориста Касима аль-Рейми, связанного с нападением на Посольство США в Йемене в 2008 году.