19.10 07:20 MIGnews.com

Министры атакуют Айзенкота и Либермана

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В ходе заседания военно-политического кабинета министры жестко атаковали начальника Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота, обвинив его в “провальной политике” и утрате силы сдерживания в Газе.Несколько министров заявили второму каналу израильского ТВ: “Если судить по результатам, политика Айзенкота провалилась и привела к тому, что все стало совсем плохо”.Министры, в ходе пятичасовой дискуссии в военно-политическом кабинете говорили об”утрате суверенитета” над пограничной полосой.Министр обороны Авигдор Либерман осудил атаки против начальника Генштаба и заявил: “Очень стыдно, что министра кабинета заняты мелкой политикой за спиной начальника Генштаба. Это - пересечение красной линии, и это наносит вред государственной безопасности”.Также сообщается о том, что министры подвергли резкой критике самого Либермана, постоянно требующего “нанести болезненный удар по ХАМАСу”.Специфически, министр транспорта и разведки Исраэль Кац и министр строительства Йоав Галант сказали, что “Либерман говорит только в этой комнате и в прессе, но у него нет плана”. Они также якобы угрожали: “Мы обо всем расскажем, у тебя нет плана”.Министры также раскритиковали решение Либермана о прекращении поставок топлива в Газу, которое было принято без консультаций с ними. Министры говорят: “Он подталкивает к конфронтации. Он поставил Газу на край пропасти”.