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Барнье рассказал, что `потопит` соглашение о Brexit 19.10 21:48   MIGnews.com

Барнье рассказал, что "потопит" соглашение о Brexit

Проблема границы между Ирландией и Северной Ирландией может "потопить" переговоры о выходе Британии из ЕС, сказал главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Переговорщика спросили, может ли проблема ирландской границы привести к краху переговоров и он ответил – да.

Лидеры ЕС сказали Британии, что они больше не пойдут на уступки в переговорах, чтобы выйти из тупика. По их мнению, соглашение может быть достигнуто до выхода страны из блока в марте 2019 года, пишет Euractiv.

Саммит в Брюсселе завершился без прогресса, т.к. премьер Тереза Мэй не дала новых предложений. Она сказала, что может согласиться на более длительный переходный период после Brexit.

Мэй ищет новые варианты после того, как ЕС отклонил ее план ирландской границы. Она хотела, чтобы вся Британия оставалась в таможенном союзе с ЕС, чтобы избежать проверок и жесткой границы в Ирландии.

ЕС настаивает на том, что только Северная Ирландия может остаться в таможенном союзе, фактически создавая границу в Ирландском море.


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