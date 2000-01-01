Нетаниягу призвали к заселению церковных земель

В пятницу, 19 октября, христианские лидеры в Иерусалиме призвали премьер-министра Биньямина Нетаниягу остановить законопроект о собственности, который позволит государству присваивать землю, проданную покупателям. Более того, он направлен на экспроприацию имущества церквей.
Православные, католические и армянские церковные лидеры написали письмо премьеру, в котором говорится, что голосование "представляет собой вопиющее пренебрежение" его прежних заверений о блокировании закона (июльское обещание - ред.).
Как сообщается, Комитет по законодательству в области правительства будет голосовать по законопроекту в воскресенье, пишет YnetNews.
Законодатель Рахель Азария, сказала, что сомнительные продажи этих объектов ввергли тысячи жителей Иерусалима в неопределенность в отношении их условий жизни.