Саммит по Сирии: у Макрона есть условие

Президент Франции примет участие в четырехстороннем саммите по Сирии с участием лидеров Турции, России и Германии, но при условии.
Так, если в северо-западной сирийской провинции Идлиб не будет военного наступления, тогда присутствии Макрона обеспечено, проинформировал французский чиновник на условиях анонимности.
Bloomberg напоминает, что саммит запланирован на 27 октября в Стамбуле. По сообщениям, турецких СМИ, силы режима Башара Асада и проиранские группировки продолжают обстреливать из артиллерии зону деэскалации в сирийской провинции Идлиб.