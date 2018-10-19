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Саммит по Сирии: у Макрона есть условие 19.10 18:39   MIGnews.com

Саммит по Сирии: у Макрона есть условие

Президент Франции примет участие в четырехстороннем саммите по Сирии с участием лидеров Турции, России и Германии, но при условии.

Так, если в северо-западной сирийской провинции Идлиб не будет военного наступления, тогда присутствии Макрона обеспечено, проинформировал французский чиновник на условиях анонимности.

Bloomberg напоминает, что саммит запланирован на 27 октября в Стамбуле. По сообщениям, турецких СМИ, силы режима Башара Асада и проиранские группировки продолжают обстреливать из артиллерии зону деэскалации в сирийской провинции Идлиб.


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