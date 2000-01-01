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Власти Франции мотивируют принимать беженцев 19.10 15:42   MIGnews.com

Власти Франции мотивируют принимать беженцев

В пятницу, 19 октября, стало известно, что французские домохозяйства смогут требовать налоговые льготы, если они приютят у себя беженцев - парламент принял в первом чтении законопроект.

Семьи смогут высчитывать до 1500 евро (или 5 евро в день) из своего годового налога на прибыль, если они забрали беженца в свой дом.

Поправка была одобрена депутатами правящей парламентской фракции "Вперед, республика!", другие же опасаются, что инициатива откроет путь к массовому налоговому мошенничеству, пишет The Times.

Чиновники стремятся стимулировать семьи принимать беженцев, но пока безуспешно. Согласно последним данным, только 480 беженцев проживают во французских семьях.


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