19.10 15:42 MIGnews.com
Власти Франции мотивируют принимать беженцев
В пятницу, 19 октября, стало известно, что французские домохозяйства смогут требовать налоговые льготы, если они приютят у себя беженцев - парламент принял в первом чтении законопроект.
Семьи смогут высчитывать до 1500 евро (или 5 евро в день) из своего годового налога на прибыль, если они забрали беженца в свой дом.
Поправка была одобрена депутатами правящей парламентской фракции "Вперед, республика!", другие же опасаются, что инициатива откроет путь к массовому налоговому мошенничеству, пишет The Times
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Чиновники стремятся стимулировать семьи принимать беженцев, но пока безуспешно. Согласно последним данным, только 480 беженцев проживают во французских семьях.
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