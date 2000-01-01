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Япония и Северная Корея провели тайные переговоры | Фото:19.10 14:51   MIGnews.com

Япония и Северная Корея провели тайные переговоры

Представители разведывательных органов Японии и Северной Кореи в начале октября провели секретные переговоры, сообщает в пятницу, 19 октября агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве, передает Корреспондент.net.

По данным издания, на тайном саммите присутствовали Сигэру Китамура - куратор разведслужб в японском правительстве, и Ким Сон Хе из отдела Единого фронта Трудовой партии Кореи – органа, который занимается разведкой и сбором информации в самой Северной Корее.

В ходе встречи стороны обсудили два вопроса - возвращение на родину японских граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами в 1970-80 гг и насильно удерживаемых в этой стране, а также проведение саммита лидеров Японии и Северной Кореи.

Напомним, ранее представители разведорганов Японии и Северной Кореи встречались в июле во Вьетнаме.


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