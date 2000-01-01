Германия поставит оружие Саудовской Аравии

Согласно заявлению Министерства экономики ФРГ, опубликованному агентством dpa, королевство займет вторую позицию в списке самых крупных покупателей оружия немецкого производства в этом году, уступая только Алжиру.
По данным издания, ранее в этом году Алжир приобрел немецкое вооружение на сумму 741,3 миллиона евро.
Стоит отметить, что Саудовская Аравия находится под пристальным наблюдением после исчезновения диссидентского журналиста Джамала Хашогги, но цифры, опубликованные в пятницу, также актуальны, поскольку экспорт оружия в Саудовскую Аравиюможет нарушить коалиционное соглашение, подписанное в начале четвертого срока канцлера Ангелы Меркель.
Кроме этого, королевство обвиняют в том, что покупаемое у других стран оружие применяется им для ведения боевых действий в Йемене.