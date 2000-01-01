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Германия поставит оружие Саудовской Аравии | Фото:19.10 13:45   MIGnews.com

Германия поставит оружие Саудовской Аравии

Власти Германии согласовали сделку по продаже Саудовской Аравии вооружения, общая стоимость которого составит 416,4 миллиона евро (477 миллионов долларов).

Об этом в пятницу, 19 октября сообщает "Гаарец".

Согласно заявлению Министерства экономики ФРГ, опубликованному агентством dpa, королевство займет вторую позицию в списке самых крупных покупателей оружия немецкого производства в этом году, уступая только Алжиру.

По данным издания, ранее в этом году Алжир приобрел немецкое вооружение на сумму 741,3 миллиона евро.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия находится под пристальным наблюдением после исчезновения диссидентского журналиста Джамала Хашогги, но цифры, опубликованные в пятницу, также актуальны, поскольку экспорт оружия в Саудовскую Аравиюможет нарушить коалиционное соглашение, подписанное в начале четвертого срока канцлера Ангелы Меркель.

Кроме этого, королевство обвиняют в том, что покупаемое у других стран оружие применяется им для ведения боевых действий в Йемене.


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