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Фото из архива 19.10 14:33   MIGnews.com

Путин, Макрон, Меркель и Эрдоган встретятся в Стамбуле

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и Турции - Реджеп Эрдоган встретятся в Стамбуле 27 октября и обсудят ситуацию в Сирии.

Как ни удивительно, встречу предложил провести Эрдоган, хотя ранее он обсуждал вопрос Сирии только с представителями Ирана и России, отмечает DW.

Пресс-секретарь немецкого канцлера, в свою очередь, подчеркнул, что переговоры направлены на содействие "насколько возможно процессу стабилизации в Сирии".

"Предусматривается рассмотрение и ряда других актуальных международных вопросов. Кроме того, состоятся двусторонние беседы", - приводит RT заявление представителя Путина, подтверждающее запланированную встречу.


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