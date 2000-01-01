Путин, Макрон, Меркель и Эрдоган встретятся в Стамбуле
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и Турции - Реджеп Эрдоган встретятся в Стамбуле 27 октября и обсудят ситуацию в Сирии.
Как ни удивительно, встречу предложил провести Эрдоган, хотя ранее он обсуждал вопрос Сирии только с представителями Ирана и России, отмечает DW.
Пресс-секретарь немецкого канцлера, в свою очередь, подчеркнул, что переговоры направлены на содействие "насколько возможно процессу стабилизации в Сирии".
"Предусматривается рассмотрение и ряда других актуальных международных вопросов. Кроме того, состоятся двусторонние беседы", - приводит RT заявление представителя Путина, подтверждающее запланированную встречу.