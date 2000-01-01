Обнаружены подтверждения связей Аргентины с нацистами
Аргентинские евреи обнаружили отрывки из десятков тысяч документов о Второй мировой войне, которые проливают свет на нацистское влияние на страну и нацистских военных преступников, которые там скрывались.
В коротком документальном фильме, опубликованном во вторник Делегацией еврейских ассоциаций Аргентины, упоминается, что 10-го апреля 1938 года в Буэнос-Айресе была проведена акция в поддержку Адольфа Гитлера, участие в которой приняли пятнадцать тысяч человек.
Также этот факт подтверждают сохранившиеся фотографии.
Кроме этого, были обнаружены документы, свидетельствующие о переписке властей Аргентины со странами-участницами Второй мировой войны, информация, направляемая Посольством Аргентины в Германии, а также материалы, касающиеся черных списков евреев.
Ожидается, что в документах будет разъяснена помощь, которую Аргентина, которая оставалась нейтральной на протяжении большей части Второй мировой войны до присоединения к союзникам, предоставлялась нацистским военным преступникам.