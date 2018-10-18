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Фото из архива 19.10 11:35   MIGnews.com

Европа потратила на беженцев $140 миллиардов за 3 года

В Министерстве обороны России подсчитали, что за три года европейские страны потратили на прием и размещение сирийских беженцев порядка 140 миллиардов долларов.

"Масштабы финансовых затрат на реализацию миграционной политики довольно впечатляющие. Только за последние три года все европейские страны потратили на эти цели более 140 млрд долларов", - сообщил в своей статье "Российской газете" глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

При этом, как утверждает Мизинцев, с каждым годом расходы на миграционную политику растут: в 2016 году было потрачено $43,2 миллиарда долларов, в 2017-м - 49,5, а в 2018 году - 52,3 миллиарда.


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