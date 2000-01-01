19.09 17:30 MIGnews.com
В Израиле появится посольство Армении
Министерство иностранных дел приветствовало решение правительства Армении об открытии посольства в Израиле.
Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на официальное заявление внешнеполитического ведомства.
"Это решение отражает значительный прогресс в наших дипломатических отношениях за последний год", – заявили в МИД.
Уточняется, что открытие посольства станет новой и важной главой в двухсторонних отношениях между странами.
"Мы уверены, что это еще больше укрепит дружбу между двумя народами и сотрудничество между государствами во всех областях", – резюмировали в ведомстве.
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