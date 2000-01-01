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Нетаниягу отреагировал на отказ Ганца | Фото:19.09 16:00   MIGnews.com

Нетаниягу отреагировал на отказ Ганца

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу был разочарован отказом главы "Кахоль Лаван" Бенни Ганца встретиться с ним.

Как сообщает The Times of Israel, такое заявление он сделал почти сразу после объявления Ганца о намерении создать широкое правительство единства.

"Я был удивлен и разочарован тем, что на данный момент Бенни Ганц по-прежнему отказывается отвечать на мой призыв встретиться. Президент призвал к созданию правительства единства, но без встречи двух основных партийных лидеров невозможно сформировать правительство единства", – отметил Нетаниягу.

Он подчеркнул, что Израилю не нужны очередные выборы или правительство, которое "опирается на антисионистские партии".


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