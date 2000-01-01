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Зариф пригрозил миру тотальной войной | Фото:19.09 15:30   MIGnews.com

Зариф пригрозил миру тотальной войной

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф предупредил, что любая атака на его страну из-за нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии приведет к "тотальной войне".

Как сообщает The Times of Israel, глава иранского МИДа также пригрозил усилением напряженности в Персидском заливе.

Комментарии Зарифа стал самым "грозным" предупреждением за лето 2019 года. Вероятно, таким образом он ответил госсекретарю США Майку Помпео, который во время поездки в Саудовскую Аравию назвал нападения на НПЗ "актом войны".

Саудовская Аравия ранее пообещала опубликовать доказательства причастности Ирана к нападениям. США также обвинили Тегеран в атаке, предположив, что дроны были запущены с юго-запада Ирана.


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