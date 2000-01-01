19.09 15:30 MIGnews.com

Зариф пригрозил миру тотальной войной

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф предупредил, что любая атака на его страну из-за нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии приведет к "тотальной войне".Как сообщает The Times of Israel, глава иранского МИДа также пригрозил усилением напряженности в Персидском заливе.Комментарии Зарифа стал самым "грозным" предупреждением за лето 2019 года. Вероятно, таким образом он ответил госсекретарю США Майку Помпео, который во время поездки в Саудовскую Аравию назвал нападения на НПЗ "актом войны".Саудовская Аравия ранее пообещала опубликовать доказательства причастности Ирана к нападениям. США также обвинили Тегеран в атаке, предположив, что дроны были запущены с юго-запада Ирана.