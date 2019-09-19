В ЕС инициируют создание механизма распределения беженцев
Президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте призвали к созданию механизма распределения беженцев в Европейском Союзе (ЕС).
По словам французского президента, все страны-члены Евросоюза должны "тем или иным способом" участвовать в принятии мигрантов либо платить штраф.
При этом Макрон и Конте выступили за "эффективное" возвращение на родину мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища.
Также 23 сентября министры внутренних дел стран-членов ЕС намерены провести на Мальте переговоры по вопросу распределения беженцев внутри Евросоюза, пишет Tellerreport.
При прежнем правительстве Италии в отношениях Парижа и Рима наметился кризис. Макрон обвинял итальянскую сторону в "цинизме" и "безответственности", поскольку из-за рестриктивной политики тогдашнего главы МВД Маттео Сальвини Италия неоднократно отказывалась пускать в свои порты спасательные суда с мигрантами.