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Ави Габай: я зря не пошел в правительство Нетаниягу 19.09 11:10   MIGnews.com

Ави Габай: Я зря не пошел в правительство Нетаниягу

Бывший лидер Аводы Ави Габай публично раскаялся в том, что не принял предложение Премьер-министра Биньямина Нетаниягу и не создал с ним правительство весной этого года.

Габай заявил в интервью радио КАН: “В конечном итоге мы сегодня находимся в ситуации нефункционирующего правительства. Мы растранжирили миллионы на выборы и мы в той же точке.  Я мог бы приложить руку к позитивным изменениям в этом плане, если бы я не был один. Я очень сожалею, что не пошел по этому пути до конца”.

Габай подчеркнул: "Хаос – реальная угроза демократии” и призвал к созданию правительства национального единства без Либермана. Габай сказал: "Нетаниягу и Ганц должны сесть вместе и сформировать правительство. Для этого им не нужен Либерман. На то они и лидеры. И если они этого не могут, то последнее, что нам нужно – это Либерман в качестве посредника. В конечном итоге Либерман прав. Он заботится только о себе и до других ему дела нет. Если они не смогут этого сделать, Государство Израиль должно выбрать Премьер-министра".


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