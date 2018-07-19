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Фото из архива 19.07 15:16   MIGnews.com

Венгрию покарают за план "Стоп Сорос"

Еврокомиссия намерена направить в Будапешт письмо, предупреждающее о противоречащем уставу ЕС введенном законе, согласно которому за организацию приема беженцев светит уголовный срок.

В связи с законом "Стоп Сорос", признающим организацию нелегальных мигрантов уголовным преступлением, Еврокомиссия намеревается направить правительству Венгрии сообщение о неудовлетворении характером документа. Ответить на это письмо Будапешт сможет в течении нескольких месяцев.

В худшем случае, ЕК направит дело в Европейский суд и на страну могут наложить санкции. Такую информацию распространило агентство РБК со ссылкой на источник в венгерском правительстве. Против "Стоп Сорос" высказались также представители ООН и венгерские правозащитные организации.

В конце июня Венгрия приняла пакет поправок в законопроект с целью избежать распределения беженцев из северной Африки и ближнего Востока по Евросоюзу. "Пакет законопроектов «Стоп Сорос» служит этой цели, делая организацию нелегальной иммиграции уголовным преступлением. Мы хотим использовать эти законопроекты, чтобы не дать Венгрии превратиться в страну иммигрантов", - прокомментировал принятые в правительстве законы министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер.
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