Еврокомиссия намерена направить в Будапешт письмо, предупреждающее о противоречащем уставу ЕС введенном законе, согласно которому за организацию приема беженцев светит уголовный срок.
В связи с законом "Стоп Сорос", признающим организацию нелегальных мигрантов уголовным преступлением, Еврокомиссия намеревается направить правительству Венгрии сообщение о неудовлетворении характером документа. Ответить на это письмо Будапешт сможет в течении нескольких месяцев.
В худшем случае, ЕК направит дело в Европейский суд и на страну могут наложить санкции. Такую информацию распространило агентство РБК со ссылкой на источник в венгерском правительстве. Против "Стоп Сорос" высказались также представители ООН и венгерские правозащитные организации.
В конце июня Венгрия приняла пакет поправок в законопроект с целью избежать распределения беженцев из северной Африки и ближнего Востока по Евросоюзу. "Пакет законопроектов «Стоп Сорос» служит этой цели, делая организацию нелегальной иммиграции уголовным преступлением. Мы хотим использовать эти законопроекты, чтобы не дать Венгрии превратиться в страну иммигрантов", - прокомментировал принятые в правительстве законы министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер.