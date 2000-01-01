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МИД Венгрии: мы - верный союзник Израиля19.07 09:50   MIGnews.com

МИД Венгрии: мы - верный союзник Израиля

Министр внутренних дел Венгрии Петер Сиджарто заявил, что его страна привержена Израилю. Как известно, глава венгерского МИДа сопровождает премьер-министра Виктора Орбана в рамках его трехдневного визита в Еврейское государство.

Заявление венгерского дипломата было сделано в интервью изданию "Едиот Ахронот".

"Венгрия является одним из самых преданных союзников Израиля в Европе. Поэтому заявление некоторых израильских политиков о том, что Орбан антидемократичен является несправедливым, недружественным и беспочвенными", - отметил Сиджарто.

Он добавил: " Мы боролись за сбалансированный и справедливый подход к Израилю в обществе. Мы всегда были страной, на которую Израиль может положиться во время голосования в ООН или рассчитывать на поддержку в ЕС".

Напомним, в среду, 18 июля, Виктор Орбан и его супруга прибыли в Израиль с трехдневным визитом. Политик встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и другими должностными лицами.
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