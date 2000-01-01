19.07 09:14 MIGnews.com

Идентифицированы подозреваемые в отравлении Скрипаля

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Британская Press Association сообщает о том, что идентифицированы подозреваемые в деле о попытке отравления российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.Источник, близкий к расследованию сообщил: “Следователи верят в то, что ими идентифицированы виновные в атаке с применением Новичка. Запись камер наружного наблюдения перекрестно проверена с записями людей, которые в этот период въезжали в страну. Следователи уверены в том, что подозреваемые - русские”.Полиция предполагает, что Дон Стреджес, 44 лет, умерла в Эймсбери в результате контакта с тем же Новичком, который использовался для отравления Скриплаей. Стреджес и ее любовник, Чарльз Роули, нашли бутылку от духов в мусоре. Струджес тут же вылила “духи” на себя. На нее попало в 10 раз больше Новичка, чем на Скрипалей. Она умерла через 8 дней.Британская полиция не сообщает, послужило ли обнаружение “духов” и инцидент с Струджес ускорению идентификации лиц, осуществивших атаку.